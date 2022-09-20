Segezha Group подвела итоги фотоконкурса «Природа Сегежи»

30 сентября Segezha Group объявила итоги творческого фотоконкурса «Природа Сегежи».

Рассмотрено 139 работ 90 конкурсантов из Сегежского района в двух категориях: «Профессионал» и «Любитель».

Участником конкурсного отбора мог стать любой интересующийся фотографией житель Сегежского района от 14 лет и старше. Это второй фотоконкурс, первый был проведен в 2020 году и был приурочен к 100-летию Республики Карелия. В 2022 году, помимо сегежан, свои работы представили жители всего района.

Победителями в категории «Профессионал», по оценке жюри, признаны: Анна Разборова за фото «В тихом омуте» (номинация «Природа родного края»), Елена Дубровская — фото «Полная идиллия» (номинация «Животный мир») и Мария Лямина — фото «Собиратель людских судеб» (номинация «Архитектурная съёмка»).

В категории «Любитель» победу одержали: Александр Васалаки — за фото «Сети ловчих» (номинация «Природа родного края»), Софья Калинина — фото «Утята» (номинация «Животный мир») и Николай Гетманец — за «Эхо времени» (номинация «Архитектурная съёмка»).

Особый интерес традиционно вызвала номинация «Приз зрительских симпатий». Лучшего фотографа определяли участники официальной группы фотоконкурса https://vk.com/prirodasegezha. Большинство голосов горожане отдали Людмиле Хяргинен за фотоработу «Закат над Сегежским путепроводом».

Все лауреаты фотоконкурса «Природа Сегежи» будут приглашены на официальную церемонию вручения призов (будет объявлена дополнительно). В категории «Профессионал» приз составит 30 тыс. руб., в категории «Любитель» — 20 тыс. руб. Автор фотографии, набравшей набольшее количество «лайков» в ВК, получит 25 тыс. руб.

«С каждым годом участников становится все больше. Жителям интересно, нам — тоже, у нас с сегежанами одна общая цель — максимально заявить о важности бережного отношения к природе, привлечь внимание к красоте Карелии и родного города. Уверена, что фотоконкурс станет хорошей традицией», — отмечает советник генерального директора Сегежского ЦБК, депутат республиканского парламента Натали Карапетян.