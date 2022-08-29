Segezha Group построила новые игровые площадки во всех детсадах Сегежи

Этим летом во всех детских садах Сегежи установлены новые игровые площадки.

Закупили разноформатные игровые комплексы — специально под каждый детский сад. К 1 сентября полностью завершили их монтаж, а также благоустройство прилегающей территории. При этом строго придерживались технического регламента и правил безопасной эксплуатации. Стоимость проекта составила более 37 млн рублей.

Руководитель социальных проектов дирекции по инвестициям Сегежского ЦБК Данила Клементьев сообщил: «Сначала комбинат помог демонтировать старые, не соответствующие современным требованиям, а, зачастую, и опасные, горки и качели. Новые конструкции — с безопасным покрытием из резиновой крошки и полиуретанового связующего. Перед их установкой провели инженерные изыскания, выполнили планировку песчано-щебеночного слоя для максимально ровного основания площадок».

«Это настоящий подарок, ведь одномоментно во всей Сегеже преобразились детсадовские игровые комплексы. Появление новых ярких детских объектов для развития дошколят и ребят, которые еще только пойдут в наши детские сады, стало возможным благодаря нашим друзьям в Segezha Group. За процессом преображения территории детских садов следили не только воспитатели, но и родители воспитанников и все жители города», — отмечает заместитель главы Сегежского муниципального района по социальным вопросам Светлана Махмутова.

Заведующие детских учреждений говорят, что новые площадки приносят радость и пользу воспитанникам.

«Мы искренне признательны Сегежскому ЦБК и всей компании Segezha Group за проделанную работу. Конечно, дети с нетерпением ждали появления современных игровых площадок. Наши прогулки стали теперь намного увлекательнее и безопаснее», — поблагодарила компанию от лица всех руководителей дошкольных учреждений заведующая МКДОУ № 17 Марина Круглова.