Segezha Group продолжает развивать климатические и карбоновые проекты

Николай Иванов рассказал участникам круглого стола ТАСС «Чистое будущее» об основных направлениях среди климатических и карбоновых проектов Segezha Group.

22 июня в Москве вице-президент по реализации государственных программ, устойчивому развитию и лесной политике Segezha Group Николай Иванов принял участие в круглом столе ТАСС «Чистое будущее»: роль лесного хозяйства в достижении Россией углеродной нейтральности», посвященном обсуждению роли лесного хозяйства в достижении Россией углеродной нейтральности.

Николай Иванов напомнил, что Segezha Group является самым крупным лесопользователем в Российской Федерации. В долгосрочной аренде у компании более 20 млн га расчетной лесосеки, как в европейской части страны, так и в двух крупнейших сибирских регионах, Красноярском крае и Иркутской области. Бизнес холдинга охватывает почти все федеральные округа Российской Федерации. Существует полная взаимосвязь между расчетной лесосекой и всеми видами производств компании. От древесины на корню — Segezha Group выпускает все виды возможной продукции, все направления доводятся до максимальной конечной стадии переработки сырья. При этом все отходы лесозаготовки и лесопиления используются в качестве возобновляемого источника энергии — для собственных нужд и поставок сторонним потребителям.

При управлении лесами Segezha Group продолжает руководствоваться принципами устойчивости. Ранее компания сертифицировалась по стандартам международной добровольной лесной сертификации FSC. Сейчас она продолжает поддерживать сертификат по устойчивому управлению лесами.

Российское законодательство накладывает на лесного арендатора широкий круг обязанностей. Холдинг добросовестно исполняет их все — в первую очередь, реализует упреждающие противопожарные мероприятия, участвует в тушении возникших пожаров — как на территории своей аренды, так и на участках других хозяйствующих субъектов, выполняет мероприятия по сохранению лесов.

Николай Иванов подчеркнул, что при структурировании климатических и, особенно, карбоновых проектов важно опираться на принцип их «дополнительности» к обязательствам, предусмотренным российским законодательством.

В 2021 году была проведена климатическая оценка производственных и лесохозяйственных активов в периметре холдинга. Первый этап реализован в базовом для компании регионе — в Республике Карелия. Выяснилось, что весь объем выбросов СО2 перекрывается, и, по разным методикам подсчета, в среднем обеспечивает до 3 млн тонн отрицательных выбросов СО2 в год. Этот аудит проводился в том числе с целью оценки последствий для Segezha Group принятия нового российского закона о парниковых газах.

Николай Иванов сообщил, что в Segezha Group выделяют три основных направления среди климатических и карбоновых проектов.

Первое — создание технологии индустриального деревянного домостроения с опорой на экологичные материалы, изготавливаемые из сырья, получаемого, в свою очередь, из устойчиво управляемых лесов. Этот проект на всех своих этапах имеет отрицательный углеродный след — при производстве, строительстве и эксплуатации. Так, два первых в России деревянных многоэтажных дома компания достраивает в г. Сокол Вологодской области — по самой современной технологии. Минстрой весьма позитивно оценил пилотный проект Segezha Group, холдинг намерен тиражировать этот опыт в остальных регионах своего присутствия.

Второе — в рамках критериев дополнительности о сверхнормативных объемах лесовосстановления и работах по лесоразведению. Сейчас вносятся соответствующие изменения в российский Лесной кодекс — в нем появляется ст. 22/1 о реализации климатических проектов в области лесного хозяйства. С целью эффективного участия в подобных инициативах Segezha Group запускает программу создания собственных лесопитомников. В них будут выращиваться сеянцы с закрытой корневой системой хвойных пород древесины, лесообразующих в аренде компании. Первый шаг — открытие лесопитомника в г. Шарья Костромской области. Его производительность составит 4 млн штук сеянцев в год. Их используют для восстановления лесов в европейской части России. В дальнейшем холдинг создаст такие же лесопитомники во всех регионах своего присутствия — под свои нужды и в целом для отрасли.

Очень важное направление климатических проектов с точки зрения развития российской экологичной энергетики — биотопливо. Его применение на уровне коммунальных котельных и по линии масштабных государственных программ, например, «Чистый воздух», обеспечит существенное сокращение углеродного следа экономики. Николай Иванов уверен, что гораздо рациональнее использовать в северных многолесных регионах страны биотопливо, чем поставлять туда мазут и уголь в рамках «северного завоза». В Сибири расположены производственные активы лесных компаний, которые смогут обеспечить весь «северный завоз» за счет пеллет — по сравнению с углем примерно в два раза дешевле. Одновременно будет обеспечена его значительно более высокая экологичность.

Segezha Group последовательно работает над экологическими и климатическими проектами. Это стратегический вектор развития холдинга и руководство компании непременно продолжит ему следовать.