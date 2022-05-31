Segezha Group продолжает развивать спортивную инфраструктуру в Сегеже

Всего Segezha Group установила в городе четыре многофункциональных тренажерных комплекса общей стоимостью 15 млн рублей.

Благотворительная деятельность Segezha Group базируется на пяти основных направлениях: развитие городской инфраструктуры, спорт, образование, экология и медицина. Большое внимание компания уделяет развитию местного спорта и спортивной инфраструктуры.

Так, 1 июня в Сегеже завершили монтаж навеса над самым крупным уличным тренажерным комплексом города на улице Лесокультурная. На разработку проекта, закупку металлоконструкций и монтаж оборудования холдинг выделил 1 млн 655 тыс. руб. Любители физической культуры теперь могут заниматься спортом на свежем воздухе в любую погоду.

Центром «спортивного притяжения» этого летнего сезона стал обновленный при финансовой поддержке Segezha Group пляж на берегу Линдозера с волейбольной площадкой, детским игровым комплексом и уличными тренажерами на все группы мышц. Новые тренажеры используются в том числе и воспитанниками Сегежской школы бокса.

В центре города появилась также универсальная спортплощадка с искусственным покрытием для игры в волейбол, баскетбол, большой теннис и мини-футбол.

Благотворительность по направлению «Спорт» холдинг ведет с опорой на запросы горожан. Так, многие жители занимаются в секциях Дворца спорта. В этой связи на его ремонт компания выделила более 30 млн. руб.: обновлен большой бассейн, проведена замена полов и окон в залах для фитнеса и художественной гимнастики, обновлены душевые, санузлы и раздевалки тренажерного зала. В здании появилась новая система безопасности: по его периметру, в коридорах и спортивных залах установлены камеры видеонаблюдения, в фойе — турникеты, обновлена пожарная сигнализация. Всего в 2017–2021 гг. Segezha Group инвестировала в ремонт и переоснащение этого спортивного объекта порядка 70 млн руб.

Проекты Segezha Group по линии спорта будут продолжены.