Segezha Group продолжит поддерживать активистов по решению вопроса бездомных животных в Сегеже

В Сегеже 6 июля состоялось очередное заседание Общественного экологического совета, созданного при администрации Сегежского района Карелии по инициативе лесопромышленного холдинга Segezha Group (входит в АФК «Система»).

В ходе заседания главный эколог АО «Сегежский ЦБК» Дамир Валеев доложил о реализации экологической программы комбината. В фокусе внимания — оборудование для очистки воздуха. Так, новый электрофильтр на СРК-2 смонтирован уже примерно на 80%. Работы ведутся в соответствии с графиком, их завершение намечено на сентябрь.

Также обсуждалась ситуация с безнадзорными животными. Руководитель районной общественной организации защиты животных «Лада» Ирина Кулагина сообщила, что таких животных, по-прежнему, много. Вместе с тем, благодаря реализованной при поддержке Segezha Group программе по гуманному сокращению численности бездомных животных, заметного роста безнадзорной популяции удалось избежать. Приносит результаты и информационно-разъяснительная работа среди местного населения.

«Мы заинтересованы в том, чтобы сделать наш город комфортнее и безопаснее. Поддержка программы направлена на достижение этого результата», — отметила Натали Карапетян, советник генерального директора АО «Сегежский ЦБК» по социальным вопросам. В текущем году холдинг продолжит соответствующее финансирование — планируется стерилизовать около 80 собак.