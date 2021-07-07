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Segezha Group продолжит поддерживать активистов по решению вопроса бездомных животных в Сегеже

Новости. Общество
15:41, 08 Июля 2021
фото: © Segezha Group

В Сегеже 6 июля состоялось очередное заседание Общественного экологического совета, созданного при администрации Сегежского района Карелии по инициативе лесопромышленного холдинга Segezha Group (входит в АФК «Система»).

В ходе заседания главный эколог АО «Сегежский ЦБК» Дамир Валеев доложил о реализации экологической программы комбината. В фокусе внимания — оборудование для очистки воздуха. Так, новый электрофильтр на СРК-2 смонтирован уже примерно на 80%. Работы ведутся в соответствии с графиком, их завершение намечено на сентябрь.

Также обсуждалась ситуация с безнадзорными животными. Руководитель районной общественной организации защиты животных «Лада» Ирина Кулагина сообщила, что таких животных, по-прежнему, много. Вместе с тем, благодаря реализованной при поддержке Segezha Group программе по гуманному сокращению численности бездомных животных, заметного роста безнадзорной популяции удалось избежать. Приносит результаты и информационно-разъяснительная работа среди местного населения.

«Мы заинтересованы в том, чтобы сделать наш город комфортнее и безопаснее. Поддержка программы направлена на достижение этого результата», — отметила Натали Карапетян, советник генерального директора АО «Сегежский ЦБК» по социальным вопросам. В текущем году холдинг продолжит соответствующее финансирование — планируется стерилизовать около 80 собак.

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