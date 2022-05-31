Segezha Group провела «Чистые игры» в Сегеже

Благодаря инициативе и финансовой поддержке Segezha Group Сегежа присоединилась к международному экологическому общественному движению «Чистые Игры».

В командных соревнованиях по сбору и сортировке мусора приняло участие около 70 местных жителей. Они собрали порядка 2,4 тонн отходов из пластика, металла и стекла.

При этом отдельно сортировали отработанные батарейки. Весь собранный мусор передали на переработку партнерам мероприятия — региональному оператору ООО «Карельский экологический оператор» и его районному подрядчику ООО «АктивПро».

Одновременно состоялись тематические интерактивы и мастер-классы по экологии. Для участников и гостей соревнований работала развлекательная программа, полевая кухня.

Участниками квеста стали представители местных образовательных учреждений, администрации Сегежского муниципального района, Сегежского целлюлозно-бумажного комбината, УФСИН Сегежского района. Лучшей командой в соревнованиях «Чистые игры» признаны работники сегежского УФСИН под названием «Экомэны». Сборная Сегежского ЦБК «Чистый город» заняла третье место.

«Нам удалось провести увлекательные командные соревнования по очистке территории от мусора и разделению отходов в Сегеже. Предложенная альтернатива стандартным, рутинным субботникам, очевидно, сегежанам понравилась. Команды потрудились на совесть и сделали город чище. Весь собранный мусор утилизирован. Для Сегежи это первый опыт, и, по моему мнению, весьма успешный», — отметила Натали Карапетян, заместитель председателя комитета по агропромышленной политике, природопользованию и экологии законодательного собрания Республики Карелия, советник генерального директора Сегежского ЦБК.

«Команды приняли деятельное участие в этом „эко-приключении“. Все они продемонстрировали волю к победе и искренний энтузиазм. Каждый смог внести свой личный вклад в сохранение окружающей среды. Уверен, что подобные инициативы помогают развивать городскую экологическую культуру», — подчеркнул заместитель главы Сегежского муниципального района Алексей Королев.