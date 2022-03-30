Segezha Group провела День охраны труда на Сегежском ЦБК

28 апреля, во Всемирный день охраны труда, на карельском флагмане Segezha Group — Сегежском ЦБК, прошли мероприятия, посвященные обеспечению безопасных и достойных условий труда, в которых принял участие и президент компании Михаил Шамолин.

Глава компании призвал работников неукоснительно соблюдать правила охраны труда. Михаил Шамолин особо подчеркнул, что «человеческая жизнь является абсолютным приоритетам в работе компании, а безопасность — на много порядков выше выполнения любого производственного плана».

К сотрудникам обратился также директор по промышленной безопасности и охране труда Segezha Group Игорь Лыков. Он отметил, что общий уровень безопасности зависит от действий каждого отдельного члена коллектива. Также он акцентировал важность повышенной бдительности по отношению к любым нарушениям техники безопасности и осудил отдельные случаи показной бравады на производственных площадках.

В День охраны труда инженеры по пожарной безопасности, ГО и ЧС Сегежского ЦБК провели в средней общеобразовательной школе № 5 г.Сегежа открытые уроки по безопасности. Специалисты моделировали для школьников типичные чрезвычайные ситуации и обучали их следовать самым эффективным, проверенным алгоритмам действий.

Также на Сегежском ЦБК состоялся конкурс детского рисунка «Охрана труда глазами детей». Все его участники получили памятные подарки от Segezha Group.