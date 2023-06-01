Segezha Group провела эко-субботник в Сегеже

На территории Сегежского ЦБК и у Троицкого храма навели порядок и высадили саженцы сосны.

В конце мая в Сегеже российский лесопромышленный холдинг Segezha Group провел «ЭКОсубботник». На территории Сегежского ЦБК, а также у Троицкого храма организовали весеннюю уборку и высадили саженцы сосны из лесного питомника «Вилга» петрозаводского лесхоза.

В мероприятии приняли участие более 100 сотрудников комбината, генеральный директор Петр Поделенюк, директор по экологии Segezha Group Вячеслав Мутьев, глава администрации Сегежского района Марина Гусева, благочинный Сегежского района, настоятель Троицкого и Никольского храмов иерей Олег Прасолов.

2023 год на Сегежском ЦБК объявлен годом экологии. В этой связи разработан масштабный план реализации экологических проектов, просветительских мероприятий в школах Сегежи.

«Ответственное отношение к вопросам экологии, здоровью наших сотрудников и жителей города – среди ключевых приоритетов нашего предприятия, – прокомментировал Петр Поделенюк. – Мы не только улучшаем производственные процесс, но и активно занимаемся озеленением города».

Вячеслав Мутьев отметил: «Segezha Group, и в частности Сегежский ЦБК, являются постоянными участниками экологических акций, выступают организаторами социально значимых мероприятий экологической направленности. Сегежский ЦБК поддерживает федеральные проекты по охране окружающей среды «Чистая Арктика», «Чистые игры» и «Сад памяти», регулярно проводит открытые уроки, лекции для школьников и студентов, занимается повышением экологической грамотности населения. Одновременно наш холдинг традиционно уделяет особое внимание вопросам лесовосстановления».