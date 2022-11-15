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Segezha Group разработала влагостойкую упаковку из крафт-бумаги

Новости. Общество
16:44, 05 Декабря 2022
фото: © Segezha Group

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Упаковка перерабатывается и утилизируется без вреда окружающей среде.

5 декабря в Сегеже R& D-центр Segezha Group начал подготовку к опытно-промышленному эксперименту. Учитывая возросший спрос на эко-материалы, компания разработала для гипсосодержащих строительных смесей и другой сухой сыпучей продукции новый вид бумажной упаковки, который надежно защищает содержимое от воды, воздуха, масел и жиров. Ее экспериментальное производство планируется в первом квартале 2023 г.

«В рамках НИОКР полиэтилен в защитном слое бумажного мешка меняем на защитный слой из полимерного состава на водной основе, безопасного для человека и экологии. Лабораторные испытания прошли успешно. Бумага в сочетании с разработанным совместно с партнерами составом получает уникальные свойства. Мы убедились в экологичности продукта. Это хороший результат», —  говорит заместитель руководителя центра исследований и разработок ООО «Сегежская упаковка» Елена Сухомлинова.

Помимо новой водонепроницаемой упаковки в настоящее время усилия R& D-центра сосредоточены на проектах термоформуемой, пищевой, e-commerce, а также мелкоформатной упаковки. Холдинг продолжает работу над новыми конструкциями и дизайном бумажных пакетов, проводит лабораторные исследования различных сортов крафтлайнера, одновременно решая задачи импортозамещения.

«Изучаем возможности кооперации с российскими производителями. Ищем решения для импортозамещения с акцентом на экологичность. В отличие от полиэтиленового покрытия, применяемого в отдельных видах мешков, новый защитный состав при той же прочности на разрыв и растяжение отличается большей экологичностью и безопасностью. Требования к качеству продукции на рынке растут, и наш новый продукт полностью им отвечает, он получился полностью биоразлагаемым», — подчеркнул руководитель R& D-центра Segezha Group Валерий Токарев.

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