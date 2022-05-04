Segezha Group участвует к акции «Помним вместе»

В рамках празднования 77-й годовщины Великой Победы Segezha Group примет участие в общекорпоративной акции #ПомнимВместе.

Волонтеры Segezha Group поздравят ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и ветеранов труда с Днем Победы, организуют праздничные мероприятия.

Акция пройдет в шести регионах присутствия компании: Красноярский край, Архангельская область, Республика Карелия, Вологодская область, Кировская область, Иркутская область. Ветеранам вручат подарки — продуктовые наборы и аптечные сертификаты. В городах Сегежа, Киров, Онега, Галич, Сокол, Лесосибирск, Усть-Кут состоятся возложения цветов к мемориалам, чаепития, творческие программы.

Всего в акции #ПомнимВместе примут участие более 110 волонтеров Segezha Group, личные поздравления и подарки от них получат около 400 ветеранов.

«Сердечно поздравляем с праздником всех ветеранов. Желаем им здоровья и благополучия. Каждый из них вписал свою яркую страницу в историю нашей страны. Мы чествуем тех, чьи подвиги служат символом бескорыстия и благородства, силы духа и преданности Родине. Акция #ПомнимВместе особенно важна для молодежи, которая учится почтительному отношению к своей стране с опорой на лучшие традиции прошлого», — говорит руководитель направления по корпоративной социальной ответственности Segezha Group Надежда Рулева.