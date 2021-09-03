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Segezha Group увеличила площадь лесовосстановления на 32% в этом году

Новости. Общество
17:07, 06 Сентября 2021
фото: пресс служба «Segezha Group»

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Компания «Segezha Group» рассказала о работе по восстановлению лесов.

В 2021 году в ходе искусственного лесовосстановления в карельских лесах будет посеяно около 300 кг. семян лесных растений (135 кг. уже в земле) и высажено более 6 млн сеянцев, площадь посева -  600 га. Для этой работы компанией было закуплено 2 млн сеянцев с закрытой корневой системой и 4 млн сеянцев с открытой корневой системой. Посадка саженцев лесных культур будет выполнена в республике на площади 1 832,5 га. Содействие естественному возобновлению леса в Карелии в 2021 г. проводится на площади 1 603,6 га. При этом сохраняется жизнеспособный укоренившийся подрост и молодняк главных лесных древесных пород, проводится минерализация поверхности почвы механическими средствами на гарях и площадях, предназначенных для лесовосстановления.

ПАО «Сегежа Групп» (Segezha Group, MOEX: SGZH), дочерняя компания ПАО АФК «Система» и ведущий российский вертикально-интегрированный лесопромышленный холдинг с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины, продолжает комплекс плановых мероприятий по лесовосстановлению в регионах лесозаготовки. В этом году общая площадь восстановления арендованных компанией лесных территорий превысит 38 тыс. га, фактические затраты на конец августа составляют 88,8 млн рублей.

В 2021 году лесопромышленный холдинг взял на себя обязательства увеличить воспроизводство лесов на 13%, до 33 тыс. га, однако по факту увеличил площадь лесовосстановления на 32% по сравнению с предыдущим годом, до 38 647 га. В 2020 году компанией было восстановлено 29,1 тыс. га, на 12% больше, чем в 2019 г. Работы по компенсации лесных массивов выполняются в соответствии с проектами освоения лесов, прошедшими государственную экспертизу.

В рамках комплекса лесовосстановительных работ предприятия Segezha Group трудятся над выравниванием площади сплошных рубок и площади возобновления лесов. Лесовосстановительные работы ведутся в Республике Карелия, в Красноярском крае, Архангельской, Вологодской, Костромской и Кировской областях. Лесовосстановление осуществляется естественным, искусственным или комбинированным способом. При естественном восстановлении сохраняется жизнеспособный подрост, стимулируется самосев. При искусственном и комбинированном — высеваются семяна, высаживаются сеянцы.

Лесовосстановление проводится на всех вырубленных участках в течение трех лет после окончания заготовки и вывозки заготовленной древесины. Одновременно с заготовкой на лесосеках ведется работа по сохранению подроста и минерализации поверхности почвы. За лесными культурами осуществляется агротехнический и лесоводственный уход во избежание зарастания поверхности почвы сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью, размыва водой, выдувания и выжимания почвы морозом. На каждом этапе лесопользования учитывается трансформация мест обитания животных, состояние водных, почвенных и уникальных ранимых ландшафтов, внесенных в категорию защитных лесов.

Горимость на территории лесной аренды Segezha Group в этом году была не высокая — от пожаров пострадало около 1% лесных угодий. Исключением стала Республика Карелия, где ситуация была блика к чрезвычайной и создавалась угроза населенным пунктам. В тушении возгораний в республике принимали участие более 80 сотрудников компании, более 20 единиц специальной техники. В остальных регионах присутствия Группы обстановка была довольно спокойной, включая Красноярский край, где горимость традиционно высокая. На площадях, пройденных пожаром, прошли лесопатологические обследования, исходя из которых уполномоченные органы государственной власти рассмотрели вопросы санитарных рубок, а также рациональных способов лесовосстановления.

В итоге, с мая по ноябрь текущего года Segezha Group восстановит в Красноярском крае 16,8 тыс. га лесных территорий (в прошлом году — 11,6 тыс. га), в Вологодской области — 5,2 тыс. га (в 2020 г. — 4,6 тыс. га), в Республике Карелия — 9,5 тыс. га, в Архангельской области — 4,1 тыс. га, в Кировской области — на 3,1 тыс. га (три указанных региона — без изменений г/г).  

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