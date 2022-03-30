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Segezha Group увеличивает оплату труда

Новости. Общество
13:46, 31 Марта 2022
фото: © Segezha Group

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Segezha Group в этом году планирует направить около 1,3 млрд рублей на повышение заработной платы сотрудников всех производственных активов Группы, расположенных на территории Российской Федерации.

В результате, зарплаты вырастут приблизительно на 10%.

Компания планомерно работает над повышением уровня оплаты труда – за последние три года на фоне мощной инвестиционной программы и расширения бизнеса средняя зарплата по компании выросла на 30%. Кроме того, по итогам успешной работы в декабре 2021 года всем сотрудникам производственных предприятий выплачено единовременное вознаграждение общим объемом 638 млн рублей.

Стратегия повышения привлекательности Группы для потенциальных работников включает в себя целый комплекс мероприятий до 2024 года. Так, в бюджет текущего года заложено более 1,3 млрд рублей на улучшение условий труда, создание безопасных и комфортных рабочих мест.

Одновременно холдинг продолжает работу над расширением социальных гарантий и льгот по линии ДМС, телемедицины, бесплатных туристических путевок, корпоративного спорта.

Реализуются программы повышения квалификации, получения дополнительного профессионального образования, в том числе высшего, сотрудниками Группы за счет работодателя.

Вице-президент по управлению персоналом Segezha Group Оксана Тихонова подчеркивает: «Segezha Group становится все более заметным игроком на рынке трудовых ресурсов и это подтверждают в том числе внешние премии. Наша Группа входит в топ-100 лучших работодателей России по уровню заработной платы, а также по версии Head Hunter. Высокий статус она получила и по ключевым показателям ESG-рейтинга, вошла в список Топ-50 работодателей Forbes. Мы не намерены останавливаться на достигнутом. В стратегии развития ставим перед собой амбициозную задачу – войти в топ-50, а в будущем – и в топ-10 наиболее привлекательных российских работодателей. С этой целью мы продолжим улучшать условия для профессионального роста сотрудников, предлагать конкурентную зарплату, достойный социальный пакет и повышать комфортность условий труда на наших предприятиях. Уверена, что такой комплекс мер – одно из условий успешной модернизации наших производств, ускоренного инвестиционного развития бизнеса».

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