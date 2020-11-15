Segezha Group внедрила новую MES-систему на Сегежском ЦБК

Команда Segezha Group, состоявшая из ИТ-специалистов и бизнеса, вела работу по поиску новой оптимальной для производства Сегежского ЦБК MES-системы с 2018 года.

При этом исходили из того, что ПО должно обладать отраслевым решением, интерфейсами для интеграции с SAP, мощным инструментом автоматизации тримминга, а компания-интегратор – большим опытом внедрения лучших практик для бумагоделательного производства.

В ходе рабочей поездки на один из финских комбинатов делегация Segezha ознакомилась с системой TIPS компании TIETO. После анализа возможностей этой системы было решено включить ее в объем проекта SAP. Проект SAP Segezha Group реализует совместно с компанией BearingPoint (генеральным подрядчиком). В итоге с партнерами договорились синхронизировать как подходы к внедрению, тестированию, подготовке данных, обучению, так и сроки запуска SAP (ERP) и TIPS(MES) на Сегежском ЦБК.

Проект по внедрению MES стал международным – в нем участвуют специалисты из России, Финляндии, Германии, Франции и Чехии. Язык проекта – английский. В полном составе в офлайн формате команда проекта собиралась только один раз, год назад, на этапе первичного обучения пользователей. Затем в связи с повсеместным введением санитарно-противоэпидемических мер работа переместилась в онлайн формат.

"Визитной карточкой" проекта являются архитектурные решения. Темп производства на комбинате очень высокий: например, рулоны бумаги упаковываются каждые 40 секунд. С учетом этого ритмы производственных процессов стали главными определяющими факторами при реализации интерфейсов с SAP и оборудованием.

Зачастую приходилось полностью переделывать интерфейсы или менять ПО, обеспечивающее обмен данными с оборудованием. Такая работа велась в условиях сжатых сроков и ограниченного физического доступа к оборудованию специалистов подрядчика. Так, использовался каждый плановый останов для настройки и тестирования технических интерфейсов с оборудованием – тремя бумагоделательными машинами (БДМ) и двумя упаковочными линиями.

Особое внимание уделили тестированию. С июня по ноябрь проработаны и опробованы девять End-to-End (от планирования сбыта до отгрузки), а также 38 внутримодульных сценариев. Несколько раз проверялись доступы и ролевые модели. Благодаря этому "на выходе" компания получила не только выверенные процессы, но и обученных ключевых пользователей, которые передали соответствующие знания конечным пользователям.

Учитывая онлайн формат продуктивного старта, для обеспечения максимально быстрой обратной связи от пользователей и экспертов были созданы соответствующие "комнаты" в Lync, где дежурили эксперты "на удаленке". Если бы Lync по каким-либо причинам дал сбой, команда перешла бы в Teams.

Таким образом, к 1 ноября каждый член команды четко осознавал свою роль. В результате для переключения всех БДМ на интеграцию с TIPS потребовалась всего 41 минута, а для переключения упаковочных линий – приблизительно один час. При этом остановки производства не было, оно продолжалось в прежнем темпе.

Одновременно была осуществлена интеграция TIPS со сбытовыми и производственными модулями SAP. Такая интеграция обеспечила непрерывность цепочки от сбытового заказа до планирования и регистрации факта производства в режиме реального времени.

В любом проекте есть риски – проект MES не является исключением. Так, на случай непредвиденных нештатных ситуаций в период перехода на новую MES-систему была разработана в том числе интеграция SAP со старой MES-системой. Таким образом были минимизированы риски остановки производственных линий и сохранены темпы производства. За счет того, что ИТ-службы комбината и управляющей компании использовали множество нестандартных решений, все интерфейсы заработали вовремя и с требуемым качеством – всё прошло в штатном режиме.

Конечно, предстоит проработать еще ряд вопросов, в том числе связанных с отчетностью. Она будет реализована в корпоративном хранилище на базе SAP BW, данные в хранилище будут попадать из TIPS и SAP, где будут трансформироваться в требуемый для комбината формат. Но уже сейчас можно с уверенность констатировать успешное завершение перехода на новую MES-систему на Сегежском ЦБК.

"Более недели новая MES-система на Сегежском ЦБК функционирует без сбоев. После решения задачи формирования отчетности в требуемом на производстве формате приступим к тиражированию этой MES-системы и на других предприятиях Segezha Group" – говорит член правления – вице-президент по информационным технологиям и автоматизации процессов Segezha Group Павел Вахнин.