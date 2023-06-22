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Segezha Group восстанавливает леса согласно плану

Новости. Общество
14:20, 26 Июня 2023
фото: © Segezha Group

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Для «Segezha Group важно не только максимально эффективно использовать полученный от государства ресурс, но обеспечивать его гарантированное возобновление.

В 2023 году Segezha Group (MOEX: SGZH) планирует лесовосстановление на 65,4 тыс. га. Работа идет согласно договорам в рамках проектов освоения лесов, прошедших государственную экспертизу. Холдинг воспроизводит лесные насаждения на 100% территорий, где велась лесозаготовка.

Основной объем – содействие естественному лесовосстановлению, около 75% площадей. Для этого специалисты сохраняют там подрастающие деревья, стимулируют самосев. Посадка сеянцев – с закрытой и открытой корневой системами, пройдет на 6% лесных территорий. Комбинированный способ лесовосстановления применят на 7% территории восстанавливаемых участков. Семенами хвойных целевых пород засеют 6% площадей. И приблизительно 6% использованных лесов возродятся благодаря естественным природным процессам. За растущими деревьями на всей территории лесовосстановления регулярно ухаживают, удаляют вокруг них сорные травы и кустарники.

Самые масштабные работы запланированы в Иркутской области и Красноярском крае – около 33% и 36% площадей лесовосстановления Segezha Group, соответственно. Оставшаяся треть (31%) приходится на участки в Вологодской, Архангельской, Костромской и Кировской областях, а также в Республике Карелия.

«Segezha Group продолжает устойчивое лесоуправление с позиций ответственного лесопользователя. Холдинг полностью выполняет взятые на себя в соответствии с отечественным законодательством обязательства по охране, защите и воспроизводству лесов. Для повышения качества этой работы в периметре холдинга развивается система лесопитомников – сеянцы выращиваем в Костромской и Вологодской областях. Одновременно внедряем принципы интенсивного лесопользования – в тех регионах, и на тех участках, где это уместно как с экологической, так и с экономической точек зрения. Для нас важно не только максимально эффективно использовать полученный от государства ресурс, но обеспечивать его гарантированное возобновление. Также готовы к дополнительным объемам лесовосстановления в рамках реализации климатических проектов», - отмечает вице-президент по реализации государственных программ, устойчивому развитию и лесной политике Segezha Group Николай Иванов.

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