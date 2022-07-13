Segezha Group восстановит в Карелии более 10 тыс. га лесов

Филиал Сегежского ЦБК по лесным ресурсам закупит более 7 тыс. сеянцев, из которых половина — с закрытой корневой системой.

В 2022 году общая площадь, восстановление которой берет на себя SEGEZHA GROUP в Карелии, составит около 10 тыс. га.

Закупленные сеянцы отличаются высокой приживаемостью и удобны при транспортировке, корневая система практически не травмируется, они быстро адаптируются. Закупят также более 300 кг семян. Посадку и посев проводят с мая по октябрь. Одновременно ведется содействие естественному лесовосстановлению с сохранением остающегося после рубки молодняка и подроста.

«Мероприятия по лесовосстановлению проведем в запланированные сроки. Способы, методы и объёмы посадки, а также подготовки почвы нами определяются в зависимости от лесорастительных условий и устанавливаются проектами лесовосстановления, утверждёнными по согласованию с лесничествами. Возобновление лесов для нашей компании — это не благотворительность, а обязанность как ответственного лесопользователя», — говорит начальник отдела лесопользования филиала СЦБК по лесным ресурсам Роман Прохоров.

Восстанавливается лес согласно договорам аренды лесных участков, в рамках проектов освоения лесов, прошедших государственную экспертизу. При естественном лесовосстановлении сохраняется жизнеспособный подрост главных лесных пород, стимулируется самосев деревьев. При искусственном — в лесной грунт вручную высеваются сеянцы и семена. Комбинированный способ предусматривает сочетание естественного и искусственного, в зависимости от почвенных и климатических условий на конкретных лесных участках.

За всеми восстанавливаемыми лесными территориями ведется агротехнический и лесоводственный уход — удаляются сорные травы и кустарники, в почвы вносятся минеральные удобрения.

К зиме в целом по России Segezha Group восстановит 60 тыс. га леса — на площади, превышающей показатели прошлого года примерно в полтора раза.