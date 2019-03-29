Сегежа может остаться без хоккейной площадки за 30 млн из-за конфуза с высказыванием Парфенчикова

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев рассказал, что в Сегеже планировалось построить крытую хоккейную площадку за федеральные деньги, но теперь этот проект приостановлен.

По его словам, в Сегеже планировалось построить современную крытую хоккейную площадку за счет федеральных средств. Площадка наподобие строится в настоящее время в Кеми.

"В Сегеже мы рассмотрели строительство крытой хоккейной площадки. Но там какой-то конфуз получился – надо будет с ним разбираться. Мы привезли проектантов, привезли строителей, которые строят такой же закрытый хоккейный манеж в Кеми. Только здесь (в Сегеже) будет посовременней. Но оказалось, было заявление Артура Олеговича Парфенчикова относительно того, что, вроде бы, они собираются в Сегеже и бассейн построить, в том числе и хоккейную коробку. Ну я тогда сказал, пока мы не получим информацию по Сегеже – на самом деле это так или нет – я не собираюсь туда вкладывать больше 30 миллионов – я пойду в другие районы", - заявил Нургалиев во время пресс-подхода в аэропорту Петрозаводска в пятницу.