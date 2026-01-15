Сегежа осталась без света

Коммунальные службы города переведены в оперативную готовность после аварии на трансформаторной подстанции.

Сегодня, 15 января, произошло отключение электроэнергии. В настоящий момент городские улицы окутаны мраком. Отсутствует электричество как в домах, так и на улицах Сегежи.

Руководитель Сегежского муниципального округа Рашид Бескембиров сообщил, что причиной обесточивания стало повреждение электротехнического оборудования на трансформаторной подстанции.

— Ремонтная бригада немедленно приступила к работе! Все экстренные службы находятся в состоянии повышенной готовности. После восстановления подачи электроэнергии будет произведен перезапуск всех подстанций и электрооборудования, — подчеркнул он в обращении к жителям на странице в ВКонтакте.



Ранее «Столица на Онего» рассказывала о проблеме с транспортом в городе.