Сегежа пригласила бизнес к участию в новогоднем оформлении города

Администрация Сегежского округа обратилась к предпринимателям с предложением создать новогоднее настроение вместе.

Администрация Сегежского муниципального округа обратилась ко всем предпринимателям с призывом внести свой вклад в создание праздничной атмосферы в городе и поселках округа.

Предпринимателям предлагается украсить фасады зданий, витрины магазинов и прилегающие территории праздничной иллюминацией, гирляндами и новогодними декорациями.

«Оживленные мерцающие огоньки гирлянд создают праздничную атмосферу и вызывают радость не только у самых юных посетителей Ваших организаций, но и пробуждают положительные эмоции ожидания Новогодних праздников у взрослых», — подчеркнули в администрации. — «Кроме того, праздничное оформление способствует увеличению посещаемости и покупательской активности».

Администрация округа выражает глубокую благодарность всем, кто откликнется на этот призыв.