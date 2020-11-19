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Сегежане при поддержке Segezha Group реализуют социальные инициативы

Новости. Общество
15:19, 20 Ноября 2020
фото: © Segezha Group
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В Сегеже началась реализация 11 социальных проектов – победителей грантового конкурса "Добрые леса Segezha Group".

По линии этого мероприятия на благоустройство, изучение истории родного города, развитие волонтерства, медиа, спорта и культуры лесопромышленный холдинг выделил более 500 тысяч рублей.

Уже в ближайшее время инициатива "Оживление пространства" поможет обустроить придомовую территорию для более чем 500 жителей, проживающих на улицах Владимирская,8 и Маяковская,12. Здесь появятся новые скамеечки и урны.

Проект "Сегежа – архитектурный перекресток" предусматривает создание передвижной фотовыставки об архитектурном наследии города.

"В горнице моей" внесет вклад в популяризацию декоративно-прикладного творчества – будут созданы выставки "Платок русского севера" и "Северный головной убор".

"Победа. События. Лица" расскажет о жизни Сегежского района во время Великой Отечественной войны рядом с линией Карельского фронта, а также о вкладе горожан в Великую Победу.

"Добро.ру" направлен на создание и развитие городского волонтерского движения. Для желающих стать добровольцами запланированы обучающие тренинги, приобретение экипировки и онлайн-форум.

"Юные таланты Сегежи" поддержит молодежное творчество. Так, ребята эстрадного отделения Центра творчества детей и юношества смогут записать собственные музыкальные диски.

Для реализации четырех медиа-проектов – "Малая Родина – место нашей силы и красоты", "Добрые сердца", "С заботой об экологии", "Территория молодежи" - будет приобретено необходимое для съемок оборудование. В ходе реализации проектов активисты создадут и опубликуют видеоролики о туристической привлекательности и красоте Выгозерья; о простых людях города Сегежи – матерях, ветеранах Великой Отечественной войны, представителях трудовых династий; об окружающей среде и жизни в родном городе.

В детской спортивной секции кёкусинкай каратэ "Сегежские росомахи" обновится спортивная база: для детей закупят гимнастические мячи, комплекты защиты и спортивную экипировку.

Результаты всех этих социальных инициатив можно будет увидеть уже к концу года.

Всего на конкурс от граждан, некоммерческих и муниципальных организаций было подано 15 заявок. Самые активными участниками стали: МБОУ "Центр творчества детей и юношества", "Сегежский районный Центр культуры и досуга", МБУ "Молодежный центр", МБОУ СОШ No6., МБУ "Музейный центр".

Конкурс "Добрые леса Segezha Group" стартовал в октябре. Проектные заявки принимались в пяти номинациях: "Экология", "Городская среда", "Образование и культура", "Спорт" и "Место, где я живу". При этом все участники проекта в режиме онлайн ознакомились с основами социального проектирования под руководством экспертов Центра социальных технологий (Москва). Впервые мероприятие состоялось в 2019 году в Лесосибирске.

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