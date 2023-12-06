Сегежане просят мэрию обуздать «бешеные лампочки» у спорткомплекса

Жители города бумажников Карелии пожаловались на перебои с уличным освещением.

В паблике «Сегежа online» опубликовали жалобу одного из сегежан.



«Просьба к администрации города „С“. Приведите в порядок уличное освещение в районе спорткомплекса», — написал горожанин.



На видео заметно, что система уличного освещения в указанном районе города работает с перебоями.



Напомним, ранее мы сообщали о вандализме в Суоярви, где неизвестные повредили один из колодцев.