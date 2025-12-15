Сегежанин ножом зарезал собутыльника в пылу ссоры

В Сегеже мужчина убил приятеля, ударив его ножом.
Вечером 12 декабря 49-летний житель Сегежи ножом зарезал своего приятеля в пылу пьяной ссоры, сообщили в Следственном комитете Карелии.
— Мужчина, распивая спиртные напитки по месту жительства вместе со своим 52-летним знакомым, вступил с последним в словесный конфликт. В ходе ссоры злоумышленник нанёс приятелю удар ножом в область жизненно важных органов. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался в этот же день в медицинском учреждении, — рассказали в ведомстве.
Обвиняемый полностью признал свою вину, после чего правоохранители заключили его под стражу.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело об убийстве.
Ранее 41-летний кондопожанин, обременённый уголовным прошлым, жестоко избил ножом незнакомца, с которым вступил в конфликт возле одного из местных кафе.