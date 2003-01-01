Сегежанин предстанет перед судом за попытку подкупа дорожных полицейских

Мужчина предлагал крупную взятку правоохранителям в надежде избежать наказания за езду в нетрезвом виде.

57-летний житель Сегежи, обвиняющийся в попытке подкупа дорожных полицейских, предстанет перед судом. Об этом сообщили в Следственном комитете Карелии.

— В начале сентября 2025 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, был остановлен сотрудниками ДПС. Желая избежать ответственности за совершение административного правонарушения, подразумевающего лишение водительского удостоверения, гражданин принял решение передать правоохранителям взятку в размере 50 тысяч рублей, — рассказали там.

Пыл сегежанина, намеревавшегося во что бы то ни стало «договориться» со стражами порядка, не смогли сбавить даже многочисленные предупреждения об уголовной ответственности. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки.

Ранее житель Кондопоги, решивший избежать наказание за вождение в пьяном виде, был признан виновным в попытке подкупа полицейских — суд приговорил его к 4 годам условного лишения свободы и штрафу в размере 60 тысяч рублей.