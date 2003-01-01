РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Обществоведение
«Нескучное место»: в Петрозаводске появилась учебная мастерская для детей с особенностями
27 октября, 12:00 Статьи
Кинотетрис
«Горыныч»: фильм-сказка с жанровой пестротой и первоклассным актёрским составом
24 октября, 16:30 Статьи
Тема недели
Удобство и безопасность: Умные шлагбаумы пришли на помощь жителям Петрозаводска
23 октября, 14:30 Статьи
Новости

Житель Беломорска погиб в ходе СВО

19:02

Сегежанин предстанет перед судом за попытку подкупа дорожных полицейских

18:43

Правительство РФ утвердило мастер-план развития Кемско-Беломорской агломерации

18:20

В московском метро запустили поезд с рекламой Карелии

17:52

Курьеры в Москве за сутки зарабатывают около 20,5 тысяч рублей

17:32

Дополнительные авиарейсы запустят в Калининград в новогодние каникулы

17:16

Дожди, ветер и до +8°С: прогноз погоды в Карелии на 28 октября

17:01

Мужчина в Петрозаводске украл полную тележку продуктов

16:36

Минфин поменяет правила выдачи семейной ипотеки

16:18

«Нескучное место» для подростков с особенностями в развитии появилось в Петрозаводске

16:02

Компания «КСМ» поделилась новостями со строительной площадки дома-интерната в Костомукше

15:55

Власти Сортавальского округа нашли средства на асфальтирование дороги на остров Риеккалансаари

15:48

Карельские колонии за 9 месяцев произвели товаров и услуг на 223 млн рублей

15:32

Сферум в MAX стал доступен для жителей Карелии

15:22

Подозреваемая в краже петрозаводчанка объявлена в розыск

15:10

Опубликована программа Дня народного единства в Петрозаводске

14:55

В Петрозаводске ищут актеров на роли бомжей

14:32

Стали известны сроки завершения строительства Курганского моста в Петрозаводске

14:22

12-летняя чемпионка мира по тайскому боксу из Карелии рискует пропустить Чемпионат Европы

14:02

В Петрозаводске 18 водителей отстранены от управления

13:16

В Первомайском районе Петрозаводска изменилась схема движения

12:41

Посёлок и территория на севере Карелии вошли в топ-10 новых направлений для осеннего туризма

12:28

Ветеранам СВО могут оказать помощь в трудоустройстве

12:14

В Госдуме предложили штрафовать за вождение без ОСАГО только раз в сутки

12:11

Стало известно, кто заказал похищение футболиста «Зенита»

11:55

Похожий на метеорит объект наблюдали в небе в Подмосковье

11:33

Стоимость проезда в междугородних автобусах Карелии повысится

11:27

Новый турмаршрут вокруг Онежского озера создадут в Карелии

11:16

Российская спортсменка выиграла серебро на Кубке Европы

11:02

22-летняя девушка пострадала в столкновении двух автомобилей в Петрозаводске

10:44

Стартовал приём заявок на премию «Служение»

10:30

Неизвестный мужчина погиб на пожаре в Петрозаводске

10:22

Две бани горели ночью в поселке Сяпся в Карелии

10:01

Количество рейсов в Сочи увеличат в 2026 году

09:47

В Пермском крае задержали курьера мошенников, обманувших пенсионеров из Петрозаводска

09:32

В Карелии в ходе обследований мужского здоровья медики обнаружили кисту почки у 29 пациентов

09:00

В Петербурге задержали подозреваемых в попытке похищения футболиста «Зенита» и зятя депутата Госдумы

08:40

Забор на восточной границе Финляндии стал неожиданной достопримечательностью для туристов

08:19

Результаты пробы воды после разлива нефтепродуктов около Лахденпохьи вызывают обеспокоенность

08:01

Энергетики Карелии предупредили о плановых отключениях электричества на этой неделе

07:37

В России началась длинная шестидневная рабочая неделя

07:20

Пропавший 18 октября 67-летний житель Костомукши найден мертвым

06:56

Карельские синоптики рассказали, какой будет погода в конце октября и начале ноября

06:37

Томские учёные создали мосты из переработанного пластика на 3D-принтере

00:12

Ушел из жизни звезда фильма о солдате Чонкине Геннадий Назаров

19:46

Рейды по выявлению пьяных водителей пройдут в Петрозаводске в понедельник

19:27

В Петрозаводске ищут молодого человека, который подозревается в краже продуктов

18:53

Днем до +9: прогноз погоды в Карелии на 27 октября

17:05

Житель города Сортавала погиб в ходе СВО

16:23

Китайский кроссовер протаранил легковушку на Кукковке в Петрозаводске

15:31

Жители карельского острова Риеккалансаари своими силами собирают деньги на ремонт дороги

14:32

«Толковый был сотрудник»: экс-чиновник из Карелии Дмитрий Родионов покинул правительство Вологодской области

13:27

В карельском поселке утром горел автомобиль Volvo

13:00

В Карелии в 2025 году резко выросло число пьяных аварий

12:44

Житель Карелии самостоятельно снес собственные незаконные постройки у берега озера

11:11

Невролог позже, гинеколог раньше: в России изменили график медосмотров для детей

10:26

Предприятие в Карелии вывозило древесину с района, где объявлен карантин по усачам

09:00

Участники субботника построили мост на трассе «Фонтаны»

08:30

Карельские медвежата не хотят уезжать из Тверского центра спасения

08:00

Росстат нарисовал портрет среднестатистического россиянина

00:10
Сегежанин предстанет перед судом за попытку подкупа дорожных полицейских
Сегодня 18:43 Криминал
Поделиться

Мужчина предлагал крупную взятку правоохранителям в надежде избежать наказания за езду в нетрезвом виде.

фото: © Столица на Онего

57-летний житель Сегежи, обвиняющийся в попытке подкупа дорожных полицейских, предстанет перед судом. Об этом сообщили в Следственном комитете Карелии.

— В начале сентября 2025 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, был остановлен сотрудниками ДПС. Желая избежать ответственности за совершение административного правонарушения, подразумевающего лишение водительского удостоверения, гражданин принял решение передать правоохранителям взятку в размере 50 тысяч рублей, — рассказали там.

Пыл сегежанина, намеревавшегося во что бы то ни стало «договориться» со стражами порядка, не смогли сбавить даже многочисленные предупреждения об уголовной ответственности. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки.

Ранее житель Кондопоги, решивший избежать наказание за вождение в пьяном виде, был признан виновным в попытке подкупа полицейских — суд приговорил его к 4 годам условного лишения свободы и штрафу в размере 60 тысяч рублей.

Обсудить (0) в ленту
Правительство РФ утвердило мастер-план развития Кемско-Беломорской агломерации
Сегодня, 18:20 Политика
В московском метро запустили поезд с рекламой Карелии
Сегодня, 17:52 Общество
Власти Сортавальского округа нашли средства на асфальтирование дороги на остров Риеккалансаари
Сегодня, 15:48 Благоустройство
Опубликована программа Дня народного единства в Петрозаводске
Сегодня, 14:55 Культура
Вадим Яковлев
предприниматель
«Единственное, что мы можем оставить после себя, это память»
Предприниматель из Кондопоги о том, почему решил заняться необычным благоустройством карельских поселков.

подробнее

Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
Подписывайтесь на наш Дзен!
Подписаться

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение