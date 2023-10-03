Сегежанина, напавшего на соперника с битой, простили суд и потерпевший

Сегежский горсуд вынес приговор мужчине с деревянной битой.

Суд города бумажников рассмотрел уголовное дело по факту умышленного причинения вреда здоровью. Вынесен обвинительный приговор в отношении горожанина.



Мужчина поссорился с земляком, схватил биту и сломал сопернику руку. Медики диагностировали закрытый перелом нижнего конца локтевой кости предплечья.



Судмедэксперт квалифицировал травму как вред здоровью средней тяжести. Подсудимый полностью признал вину, раскаялся и извинился перед потерпевшим. Последний извинения принял.

Приговор - один год и восемь месяцев условно с испытательным сроком два года, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.