Сегежанка получит компенсацию за травму руки сына

Мать потребовала в суде денежное возмещение за моральный вред .

В Сегеже женщина обратилась в суд с иском к детскому саду и требовала взыскания компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требование сегежанки. Как рассказали в пресс-службе судов, во время прогулки на территории детского сада сын заявительницы бежал по детской площадке, споткнулся о камень, из-за чего повредил руку.

Женщина объяснила свое заявление тем, что дошкольное образовательное учреждение недостаточно внимательно следило за ребенком, за которого оно несло ответственность. Мальчик получил вред здоровью средней тяжести. Истец и ее ребенок имеют право на компенсацию.

Сегежский суд принял решение взыскать с детского сада компенсацию морального вреда за ненадлежащий контроль за ребенком.