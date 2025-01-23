Сегежская ЦРБ стала победителем регионального конкурса «В защиту жизни»

Социально значимый конкурс проходил с декабря 2023 года по декабрь 2024 года.

С декабря 2023 года по декабрь 2024 года в регионе проходил социально значимый конкурс, направленный на поддержку женщин в сложных жизненных ситуациях и мотивацию их к сохранению беременности, сообщили в паблике Сегежские Будни | Сегежа | Карелия. Организатором выступила АНО «Спаси жизнь».

Специалисты Сегежской ЦРБ — заведующая женской консультацией, врач-акушер-гинеколог Татьяна Чепуштанова и медицинский психолог Анна Демченко каждые две недели предоставляли отчеты о проделанной работе, делились успехами и вдохновляющими историями.

В Республиканском перинатальном центре состоялось торжественное награждение победителей. Сегежская ЦРБ заняла первое место, доказав, что профессионализм, человечность и искренняя забота о каждом пациенте способны изменить жизни к лучшему, отметили в источнике.