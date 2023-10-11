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Азиатка работала курьером на мошенников, забирая деньги у пенсионерок Карелии

Новости. Криминал
09:34, 13 Октября 2023
фото: © smartik.ru

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Уроженка Центральной Азии стала фигурантом уголовных дел о мошенничестве.

Во вторник, 10 октября, в 10.30 сотрудникам уголовного розыска полиции Сегежского района стало известно, что пожилую горожанку обманули мошенники.

Неизвестные позвонили 83-летней пенсионерке и сообщили, что её дочь стала виновницей ДТП — якобы она сбила пешехода, въехала в дерево и сама получила травмы. Во время разговора пожилая женщина слышала, как «дочь» все время плакала и просила сделать то, что говорят незнакомцы. При этом аферисты не давали сегежанке связаться с родственниками, так как постоянно звонили ей на домашний и мобильный телефоны. С пожилой женщины требовали 800 тысяч рублей. Она сумела собрать 300 тысяч рублей. За деньгами приехала якобы следователь. Через час  пенсионерке позвонила дочь и стало понятно, что жительницу Сегежи обманули мошенники. Сотрудники уголовного розыска стали искать подозреваемую.

Также стало известно, что ещё одна пожилая сегежанка отдала женщине-лжеследователю 200 тысяч рублей.

В тот же день к полудню подозреваемую, 48-летнюю  уроженку Центральной Азии, задержали и доставили в полицию. У нее изъяли 10 тысяч рублей, остальные деньги она перевела подельникам.

Были возбуждены уголовные дела по фактам мошенничеств, ведется следствие, сообщили  в пресс-службе МВД Карелии.

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