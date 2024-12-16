«Сегежские росомахи» вернулись из Санкт-Петербурга с медалями

В городе на Неве прошли соревнования по киокусинкай, в которых приняли участие более 500 спортсменов из разных регионов страны и Беларуси.
Объединенные соревнования Санкт-Петербурга по киокусинкай в дисциплинах Кёкусин-ката и Кёкусин-весовая категория прошли 14 декабря, сообщили в паблике Сегежского округа.
В турнире приняли участие более 500 спортсменов из Петербурга, Ленинградской области, Московской области, Салехарда, Дубны, Новгорода и Новгородской области, Вологодской области, Архангельской области, Тверской области (Бологое), Карелии и Беларуси.
«Сегежские росомахи» приняли участие на турнире составе сборной Карелии и завоевали места:
Кёкусин-ката:
1 место — Савас Савелий
1 место — Евстафеева Александра
1 место — Смелков Артем
2 место — Сарвас Семен
2 место — Гордеева Валерия
2 место — Мусинов Иван
2 место — Иванова Дарья
3 место — Смирнов Даниил
3 место — Оханова Ксения
Кёкусин-весовая категория:
1 место — Острецов Владислав
2 место — Иванов Даниил
2 место — Клевин Данила
2 место — Пушкина Анжелика
2 место — Борин Максим
В командном зачете сборная республики Карелия заняла 2 место.
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