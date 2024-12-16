«Сегежские росомахи» вернулись из Санкт-Петербурга с медалями

В городе на Неве прошли соревнования по киокусинкай, в которых приняли участие более 500 спортсменов из разных регионов страны и Беларуси.

Объединенные соревнования Санкт-Петербурга по киокусинкай в дисциплинах Кёкусин-ката и Кёкусин-весовая категория прошли 14 декабря, сообщили в паблике Сегежского округа.

В турнире приняли участие более 500 спортсменов из Петербурга, Ленинградской области, Московской области, Салехарда, Дубны, Новгорода и Новгородской области, Вологодской области, Архангельской области, Тверской области (Бологое), Карелии и Беларуси.

«Сегежские росомахи» приняли участие на турнире составе сборной Карелии и завоевали места:

Кёкусин-ката:

1 место — Савас Савелий

1 место — Евстафеева Александра

1 место — Смелков Артем

2 место — Сарвас Семен

2 место — Гордеева Валерия

2 место — Мусинов Иван

2 место — Иванова Дарья

3 место — Смирнов Даниил

3 место — Оханова Ксения

Кёкусин-весовая категория:

1 место — Острецов Владислав

2 место — Иванов Даниил

2 место — Клевин Данила

2 место — Пушкина Анжелика

2 место — Борин Максим

В командном зачете сборная республики Карелия заняла 2 место.