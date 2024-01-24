Сегежский городской суд возместил жительнице ущерб, причиненный в результате ДТП

Исковые требования истца были судом удовлетворены в полном объеме.

Как сообщили в пресс-службе Сегежского городского суда, истец обратилась с иском к ответчику по тем основаниям, что в результате ДТП был поврежден принадлежащий ей автомобиль.

Истцом был произведен восстановительный ремонт автомобиля. Ответчик обязался компенсировать стоимость ремонта транспортного средства истца, однако до настоящего времени денежные средства не были выплачены.

Исковые требования истца были судом удовлетворены в полном объеме.



