«Сегежский район скорбит», - Карелия простилась с погибшим на СВО с земляком

Во вторник, 31 октября, состоялась траурная церемония прощания с Евгением Смешенковым, погибшим в ходе специальной военной операции, сообщили власти Сегежского района Карелии.



Евгений Леонидович работал на Сегежском ЦБК и был в числе первых бойцов С. О. При жизни он был награжден орденом Мужества.



«Сегежский район скорбит», — написали в официальном паблике района.

На площади Мира в Сегеже собрались родные и близкие, друзья и коллеги, сегежане и земляки, чтобы почтить память погибшего.



Слова соболезнования и скорби выразили представитель Минпромторга Карелии, глава администрации Сегежского района, военный комиссар Сегежского района.



«Евгений Леонидович ocтaнeтcя для вcex нac пpимepoм мyжecтвa и oтвaги, вepнocти cвoeмy дoлгy», — добавили в сети.