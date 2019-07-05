Сегежский ЦБК оштрафовали за грязную воду в домах

Управление Роспотребнадозра уведомило о вступлении в силу решения суда, согласно которому Сегежский ЦБК привлечен к административной ответственности за несоответствие воды нормам СанПиНа.

"Юридическое лицо допустило подачу горячей воды в распределительную сеть Сегежи, не соответствующей требованиям санитарных правил по органолептическим показателям (цветность)", – говорится в сообщении Управления.

Суд назначил Сегежскому ЦБК административное наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

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