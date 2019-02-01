Сегежский ЦБК получил приоритетное право на аренду леса в Карелии

Крупнейший инвестиционный проект в лесной отрасли Карелии, который реализует группа компаний Segezha Group, включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.

Приказ об этом подписал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, сообщают "Вести Карелии". Статус приоритетного инвестпроекта позволит Segezha Group получить в аренду без аукциона участки лесфонда с общим объемом расчетной лесосеки почти 220 тысяч кубометров.

Подробнее читайте в материале издания.