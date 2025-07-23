Сегежскому округу выделили более 3 миллионов рублей на покупку нового автобуса

Деньги выделили в рамках постановления Правительства Карелии.
Сегежскому муниципалитету выделили 3,4 миллиона рублей на покупку транспорта для перевозки пассажиров из Сегежи до поселка Валдай. По данным Министерства финансов республики, деньги выделили в рамках постановления Правительства Карелии.
На данный момент администрации муниципального округа осталось заключить соглашение с Министерством по дорожному хозяйству, транспорту и связи РК о предоставлении денежных средств. Также необходимо в ближайшее время организовать конкурсные процедуры на приобретение нового транспорта.
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