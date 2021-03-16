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Сегодня автовокзал Петрозаводска закрылся на ремонт

Новости. Общество
16:14, 17 Марта 2021
фото: © Столица на Онего
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Из-за реконструкции петрозаводского автовокзала местом отправления автобусов на несколько месяцев станет железнодорожный вокзал.

Как сообщается на сайте автовокзала Петрозаводска, с 17 марта по 30 декабря отправление пригородных и междугородних автобусов из Петрозаводска будет осуществляться от железнодорожного вокзала (пл. Гагарина, д.3, площадка у центрального входа).

Прибывать в столицу республики автобусы будут по-прежнему к автовокзалу (ул. Чапаева, д.3). Продажу билетов на автобусные рейсы в этот период организуют в пригородных железнодорожных кассах (пл. Гагарина, д.2а). Билеты также можно приобрести в автобусах.

Пассажиры автобусов смогут пользоваться инфраструктурой железнодорожного вокзала: залом ожидания, кафе, санузлами.
Расписание движения автобусов не изменится.

Телефон справочной службы +7-(814-2) 76-10-44.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске запретят остановку транспорта у автовокзала.

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