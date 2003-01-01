Сегодня Беломорск простится с утонувшим в реке Выг мальчиком

Мама ребенка поблагодарила всех, кто участвовал в поисках ее сына.
Сегодня, 7 августа, состоятся похороны 14-летнего подростка, который утонул в реке Выг в Беломорске. Прощание пройдет с 12:00 до 14:00 в траурном зале центральной районной больницы. В 13:00 состоится отпевание, в 14:00 начнутся похороны. Для родственников и друзей будет организован подвоз к дому на Первомайской, 10 и к школе № 1.
Мама мальчика выразила благодарность всем, кто участвовал в поисках.
— Спасибо всем, кто откликнулся на наше горе, спасибо всем спецслужбам, водолазам, волонтерам, коллегам по работе, друзьям. Ваша работа неоценима.Я (мама Артема) не знаю всех ваших имен, но буду молиться за вас всех вместе всю свою оставшуюся жизнь. Спасибо за силы, время, лодки, молитвы.Вы вернули его к нам, дали возможность попрощаться, — передала она через паблик «Беломорская трибуна».
Земляки в соцсети выразили соболезнования и написали слова поддержки родным мальчика.
— Такой мальчишка хороший был, такое горе, соболезную.
Сил вампережить это страшное горе. Держитесь, скорбим вместе с вами.
Светлая память Вашему мальчику и сил Вашей семье пережить такую невосполнимую утрату, крепитесь, примите самые искренние соболезнования... — написали местные жители в соцсети.
Напомним, тело подростка нашли вечером 6 августа после нескольких дней поисков. Спасателям пришлось работать в сложных условиях — сильное течение и перепады глубин затрудняли операцию. Трагедия произошла 4 августа, когда мальчик купался возле острова Сорокский и внезапно ушел под воду.