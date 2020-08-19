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Сегодня "Экомобиль" соберет у петрозаводчан лампочки и батарейки

Новости. Общество
08:40, 20 Августа 2020
фото: © Паблик "Экомобиль"/ vk.com/ecomobile_ptz
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В четверг, 20 августа, по своему традиционному маршруту проедет "Экомобиль", сообщили в мэрии Петрозаводска.

Петрозаводчане смогут сдать на переработку ртутьсодержащие отходы. Предметы необходимо упаковать (в бумагу, картон или ткань), чтобы они не разбились в машине. После этого можно выбрать удобное время и точку на маршруте движения. 

В связи с неблагоприятными эпидемиологическими условиями всем участникам необходимо соблюдать меры предосторожности: использовать маску, перчатки, а также соблюдать социальное дистанцирование.

От одного человека принимают не более пяти приборов (лампы и градусники). Если набралось гораздо больше предметов, необходимо заранее сообщить об объёме и точке сдачи в карельское представительство экологического предприятия "Меркурий" по телефону – 8 (814 2) 79-63-76. 

Справки в администрации города по телефону – 71-35-66 или в компании "Меркурий" – 79-63-76, 33-10-20.

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кир
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