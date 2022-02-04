Сегодня Финляндия отмечает День Рунеберга – все лакомятся пирожными

Йохан Людвиг Рунеберг (1804-1877) - автор слов национального гимна Maamme.

Как сообщается в паблике "Финляндия/Регион Лаппеенранта и Иматра", сегодня, 5 февраля, в Финляндии отмечают День Рунеберга. Йохан Людвиг Рунеберг (1804-1877) - автор слов национального гимна Maamme (швед. Vårt land).

Йохан Рунеберг, чье имя сейчас практически не известно в России, при жизни был весьма уважаемым человеком: император Николай I пожаловал ему титул профессора и пожизненное денежное пособие, а Александр II наградил орденом св. Анны 2-й степени, и возвел в чин доктора богословия. Рунеберг был почетным членом Российской Академии Наук (избран в 1876 году).

По традиции в этот день лакомятся пирожными Рунеберга, изготовленными по рецепту жены поэта Фредрики.