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Сегодня Финляндия отмечает День Рунеберга – все лакомятся пирожными

Новости. Общество
10:47, 05 Февраля 2022
фото: Кафе Satamatie

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Йохан Людвиг Рунеберг (1804-1877) - автор слов национального гимна Maamme.

Как сообщается в паблике "Финляндия/Регион Лаппеенранта и Иматра", сегодня, 5 февраля, в Финляндии отмечают День Рунеберга. Йохан Людвиг Рунеберг (1804-1877) - автор слов национального гимна Maamme (швед. Vårt land).

Йохан Рунеберг, чье имя сейчас практически не известно в России, при жизни был весьма уважаемым человеком: император Николай I пожаловал ему титул профессора и пожизненное денежное пособие, а Александр II наградил орденом св. Анны 2-й степени, и возвел в чин доктора богословия. Рунеберг был почетным членом Российской Академии Наук (избран в 1876 году).

По традиции в этот день лакомятся пирожными Рунеберга, изготовленными по рецепту жены поэта Фредрики.

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