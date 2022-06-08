Сегодня футболисты из Петрозаводска намерены прервать череду поражений и ждут болельщиков

Спортивная школа №7 продолжает борьбу за победу в Чемпионате СЗФО по футболу среди мужских команд.

Сегодня, 11 июня, СШ-7 принимает команду «Электрон» из Великого Новгорода. Начало в 14:00, вход на стадион «Спартак» свободный. Об этом информирует паблик «Центр спортивной подготовки».

Сообщается, что обе команды на старте Чемпионата СЗФО потерпели два поражения. СШ-7 — «Карелия» проиграла «Пскову» в гостях (1:2), а команде СШ-2 ВО «Звезда» (1:2) — дома. «Электрон» уступил «Северу» (0:3) и тому же «Пскову» (0:6).

«Наша команда надеется реабилитироваться за два поражения и начать новую победную серию!», — гласит текст поста.