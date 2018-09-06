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Новости. Политика
13:34, 06 Сентября 2018

Сегодня КПРФ выйдет на митинг в Петрозаводске "против пенсионного геноцида"

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В столице Карелии, сегодня, 6 сентября состоится митинг против повышения пенсионного возраста.

Протестная акция состоится в ближайший четверг в 17.30 в устье реки Лососинка.

"Путин фактически поддержал повышение пенсионного возраста. Предложенная им "смягченная удавка" не меняет сути закона, по которому у миллионов граждан России хотят отобрать пенсии. Пенсия 20 тыс. рублей в месяц к 2024 году, которую обещал президент, – это просто позор. На 20 тысяч в месяц и сейчас прожить очень трудно. А что будет через 6 лет? Мы обязаны бороться за свои права, гарантированные нам конституцией. Сегодня еще больше мы должны сплотить свои ряды и сказать твердое "нет!" пенсионной реформе. Даже если вы не разделяете нашу идеологию, это не повод отказаться от протеста. Наш митинг – общегражданский, мы призываем всех! В прошлый раз нас было около тысячи, власти испугались и теперь пытаются заткнуть людям рот. Нам не разрешили проводить митинг ни на одной из городских площадок, поэтому наше решение - гайд-парк в устье Лососинки. 6 сентября нас должно быть в разы больше. Если мы отступим сейчас, это развяжет власти руки на новые, еще более изощренные реформы. Вместе остановим пенсионный геноцид", - говорится в сообщении карельского отделения КПРФ.

Предстоящий митинг – третья протестная акция в Петрозаводске, которую проводит КПРФ. Предыдущие две прошли на Студенческом бульваре и на набережной Онежского озера в пойме реки Лососинка.

КПРФ выступает против повышения пенсионного возраста, которое фактически обернется тем, что многие жители России до пенсии не доживут. По сути, речь идет об отмене пенсий для миллионов граждан.

Митинги против пенсионной реформы проходят по всей стране и собирают тысячи участников. По данным социологов, 90% граждан России не поддерживают повышение пенсионного возраста.

Госдума РФ 19 июля одобрила данный законопроект в первом чтении, 31 августа президент РФ Владимир Путин в телеобращении рассказал о предполагаемых "смягчительных" поправках к закону.

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Комментарии

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Кирюха непутёвый
2018-09-06 14:32:03
Бред все это тупых писателей . Митинг не коммунистический , а социальный , только проводят его коммунисты . Потому что других сил , отстаивающих интересы граждан не осталось , все ссучиились :)
Чинуша
2018-09-06 13:45:25
Тут некоторые из правительства ( ниже по тексту ) дурку гонят , это подстава , надо идти и за свои права митинговать .
Чинуша
2018-09-06 13:43:18
Придём -придём , коммунисты , встречайте .
Инженер Брунс
2018-09-06 13:41:27
вранье коммуняк достало, народу не надо вестись на эту дешевую разводку. Эти кпрф-ники сами первые за проголосуют, но народ мутят на митинги и протесты. Нет майдану!
deep
2018-09-06 14:25:42
Инженер Брунс, дЭбилам, типа Брунсят, давно пора уже помойку истории, да и ещё, Кира с собой прихватите! Только социальное государство, только социализм! Другого пути, в разумном обществе, быть НЕ может!
кир
2018-09-06 14:46:11
deep, иди к Грудинину за халявной клубникой. Кстати, где он? Не знаешь? Чего так? Недавно ему поклонялся как язычник и уже забыл. Плохо.
кир
2018-09-06 14:06:42
Инженер Брунс, правильно. Фигу им.
ПлачУ и ПлАчу
2018-09-06 14:27:28
кир, фигу вам, дармоеды - кончилась халява - сушите сухари!
кир
2018-09-06 14:42:44
ПлачУ и ПлАчу, это вы плакальщики-профи и смутьяны. Не будет вам пряников.
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