Сегодня на дорогах Петрозаводска всех водителей проверят на трезвость

В субботу водителей Петрозаводска ждут массовые проверки, сообщили в ГИБДД города.
В целях предупреждения происшествий с участием нетрезвых водителей, пресечения нарушений ПДД 8 октября в Петрозаводске пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».
За 9 месяцев текущего года в Петрозаводске зарегистрировано девять ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых 13 человек получили травмы, 1 - погиб.
О фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями можно сообщить в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 715-900, 78-44-44.
Мотивационный ролик о пьяном водителе смотрите в паблике Госавтоинспекции Петрозаводска.
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