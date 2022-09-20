Сегодня на дорогах Петрозаводска всех водителей проверят на трезвость

В субботу водителей Петрозаводска ждут массовые проверки, сообщили в ГИБДД города.

В целях предупреждения происшествий с участием нетрезвых водителей, пресечения нарушений ПДД 8 октября в Петрозаводске пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».

За 9 месяцев текущего года в Петрозаводске зарегистрировано девять ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых 13 человек получили травмы, 1 - погиб.

О фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями можно сообщить в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 715-900, 78-44-44.

Мотивационный ролик о пьяном водителе смотрите в паблике Госавтоинспекции Петрозаводска.