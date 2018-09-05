Сегодня начался прием заявок в вузы Финляндии

В общей сложности вузы принимают 6 600 студентов.

Как сообщает новостная служба Yle со ссылкой на Национальное управление образования Финляндии, в общей сложности вузы принимают 6 600 студентов. Абитуриентам предлагаются более 200 учебных программ.

Более половины мест зарезервированы для тех, кто впервые поступает в высшее учебное заведение. Эта практика действует с 2016 года.

Набор студентов идет в 21 институт прикладных наук и три университета.

Прием заявок завершается через две недели.