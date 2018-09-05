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Новости. Общество
14:32, 05 Сентября 2018

Сегодня начался прием заявок в вузы Финляндии

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В общей сложности вузы принимают 6 600 студентов.

Как сообщает новостная служба Yle со ссылкой на Национальное управление образования Финляндии, в общей сложности вузы принимают 6 600 студентов. Абитуриентам предлагаются более 200 учебных программ.

Более половины мест зарезервированы для тех, кто впервые поступает в высшее учебное заведение. Эта практика действует с 2016 года.

Набор студентов идет в 21 институт прикладных наук и три университета.

Прием заявок завершается через две недели.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вячеслав Сергеевич
2018-09-05 15:43:05
Хорошо хоть у нашей молодёжи есть возможность уехать в нормальную страну учиться и жить в дальнейшем В Европе, а нам, старикам,придётся доживать здесь,на нищенскую пенсию ,"любуясь" как жируют депутаты,чиновники, сидя на шее народа уже лет 20 как.....
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