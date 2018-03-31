Сегодня ночью в Карелии подморозит до минус 20 градусов

По сообщению карельского Гидрометцентра, в ночь с субботы на воскресенье температура воздуха местами составит 20 градусов мороза.

По прогнозу синоптиков, 1 апреля в Карелии будет облачно с прояснениями. Днем местами небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица.

Ветер ночью переменный слабый, днем восточный, южно-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью составит -8, -13 градусов, местами при прояснениях до -20. Днем столбик термометра остановится на отметке 0, +5 градусов.

В Петрозаводске будет так же облачно с прояснениями. Без осадков. На дорогах гололедица.

Ветер ночью переменный слабый, днем восточный умеренный.

Температура воздуха ночью составит -9, -11 градусов, днем - 0, +2.