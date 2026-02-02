Особенно трудно приходится птицам, когда оттепели чередуются с морозами и всё вокруг покрывается ледяной коркой.
Олимпийский чемпион из Карелии выиграл международный турнир по тхэквондо
В Петрозаводске мошенники под видом оператора связи и «Госуслуг» похитили молодого человека 138 000 рублей
Военный летчик возглавит аэропорт Петрозаводска
Соревнования по зимнему рыбатлону в Беломорском округе прошли в экстремальных условиях
NASA перенесло первый за 50 лет полёт к Луне
Завершился прием заявок на VII Международную премию «Мой ласковый и нужный зверь»
Двухлетний ребенок пострадал при столкновении двух иномарок в Петрозаводске
Четыре луны попали в объектив жительницы Костомукши
Спасатели проведут взрывные работы на реке Нижний Выг в Беломорске
Сегодня отмечают Всемирный день кормления птиц
Карельский строительный материал получил сертификат безопасности для строительства
АвтоВАЗ начал продажи новой Lada Vesta на газовом топливе
Два ведущих врача из Карелии получили престижные федеральные награды в Санкт-Петербурге
В большинстве регионов России ожидается сильное похолодание
Зимние паводки участились на реках Карелии из-за изменения климата
Россия вышла из топ-5 самых пьющих стран
Правительство рекомендует увеличить фиксированную часть зарплаты педагогов
В Пряжинском районе охотники взяли в кольцо волчью стаю
Житель Карелии устроился почтальоном и получил 80 тысяч рублей по социальному контракту
В центре Петрозаводска из-за фестиваля «Гиперборея» изменится схема движения
Жители посёлка Ладва-Ветка сообщили о выходе волка к домам
В Чалне горела пристройка дома с человеком внутри
Камеры устанавливают на Кукковском мосту в Петрозаводске
Крышу Дома культуры отремонтировали в Мелиоративном
Минпросвещения утвердило даты весенних каникул
Выживший в страшном ДТП под Лодейным Полем 7-летний мальчик переведён из реанимации
В «Газпроме» объяснили причину перебоев с газом в домах Петрозаводска
Беломорский округ прощается с погибшим на СВО Алексеем Белешевым
В Петрозаводске задержан мошенник, продавший пенсионеру поддельный телефон
В Петрозаводске стартовал юбилейный фестиваль «Гиперборея»
Карельский гранит используют для ремонта на Ленинградском вокзале Москвы
7 пожарных Пудожа за 20 минут ликвидировали возгорание дров
В феврале отменили несколько автобусных рейсов из Петрозаводска
В России с февраля изменились правила возврата техники
Волонтеры спасли еще одного алабая с фермы в Заозерье
В Беломорске отпраздновали бриллиантовую и золотую свадьбы
Полка «Сделано в Карелии» вошла в тройку лидеров продаж среди регионов на Ozon
Академик РАН Геннадий Онищенко рассказал, когда в России закончится сезон гриппа и ОРВИ
В Карелии начался прием заявок на лучшую книгу 2025 года
На набережной Петрозаводска появились первые работы изо льда
Владельцам фермы в Заозерье выписали три протокола из-за останков животных
Назван самый длинный рабочий месяц 2026 года
Февраль в Карелии будет холоднее обычного и малоснежным
В России утвердили сроки оказания медпомощи при подозрении на рак
Сурок Фил из Пенсильвании предсказал позднюю весну
«Капитан» на последних секундах вырвал победу у «Динамо-Карелии»
Министр финансов Карелии извинился за «бездушный» челлендж в сети
Житель Сортавалы пытался получить права с помощью взятки
Пожарная сигнализация сработала в детском саду в Пряже
Минздрав: алкоголь вызывает четыре группы заболеваний, которые являются главной причиной смертности в мире
14 февраля в Карелии перекроют дороги на время проведения ралли-спринта «Крошнозеро – 2026»
Писателю и журналисту Владимиру Данилову исполнилось бы 95 лет
Единая Россия в Карелии поддержала акцию «Подарок Защитнику»
Карельский спортсмен выиграл Первенство России по лыжному двоеборью
Сотрудники ГАИ проверили школьные автобусы Петрозаводска
Россия обсуждает привлечение афганских мигрантов
Сегодня завершается регистрация на Спартакиаду трудовых коллективов
Полиция Питкяранты проверяет факты угроз в адрес школьника от сверстников
В Кемской больнице предлагают миллион рублей врачам и полмиллиона фельдшерам за переезд
Местами до -28°С, небольшой снег: прогноз погоды на 3 февраля
Доля убыточных организаций в Карелии снижается
Актер сериалов «Универ» и «СашаТаня» Николай Ткаченко погиб в зоне СВО
Смертельное ДТП произошло в Олонецком районе Карелии
Одну из карельских школ закрыли на карантин из-за ОРВИ и гриппа
Вице-премьер Карелии объяснил, почему после капремонта кровли у дома остаются долги
Андрей Реутов назначен исполнительным директором Кондопожского ЦБК
Глава Карелии назвал челлендж Минфина «бездушным» и инициировал проверку
Четверо подростков держат в страхе детей в Питкяранте
Минфин Карелии призвал отказаться от покупок одежды, походов в кафе и вызова такси
Военно-социальный центр продолжает помогать участникам СВО
В Карелии иностранца депортировали из России за употребление наркотиков
В Питкяранте волк утащил домашнюю собаку
Легендарные артисты цирка Дурова гостят в карельском Заонежье
В Карелии подросток без прав угнал отцовский автомобиль и устроил ДТП
Петрозаводску выделили деньги на ремонт тротуаров
Семейство рысей попало в объектив фотографа-любителя в Питкяранте
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о нарушениях в водоснабжении Кеми
Стало известно, как сильно подорожал бензин за год в Карелии
Пострадавшего от укуса клеща мальчика из Карелии вновь вывезли на реабилитацию в Москву
Мошенники обманули двух жительниц Кондопоги
В России рассмотрят законопроект об обязательном взыскании выплат по ОСАГО с виновников ДТП
Московский художник подготовит картонные эскизы мозаичного панно в Питкяранте
На Солнце зафиксировали мощнейшую вспышку
Стало известно, когда планируют завершить ремонт больничного моста в Олонце
В Финляндии обеспокоены восстановлением российского военного гарнизона в Петрозаводске
В Карелии объявлено экстренное предупреждение из-за штормового ветра
Город в Карелии вошёл в топ-3 дорогостоящих направлений для отдыха в феврале
В Петрозаводске одним днём пройдёт диспансеризация без предварительной записи
Два человека пострадали в ДТП на трассе в Карелии
В Олонецком районе проверят систему оповещения
Жительница Карелии украла деньги у своей бабушки
Дюжина муниципалитетов Карелии снизила свою долговую нагрузку
Выдры в финском порту испортили 25 новых автомобилей на 200 тысяч евро
Почти половина компаний Карелии оказались убыточными
Минобороны расширило перечень заболеваний, ограничивающих контрактную службу в военное время
В России женщины чаще видят в работе призвание, мужчины — карьеру
Житель Кондопоги Евгений Круглов погиб в ходе спецоперации
В Китае набирает популярность сервис для проверки благополучия
В Петрозаводске работает служба поддержки онкологических пациентов
Опубликован график плановых отключений электроэнергии в районах Карелии
В эксклюзивном интервью «Столице на Онего» главный внештатный терапевт Минздрава Республики Карелия, доктор медицинских наук, профессор Наталья Николаевна Везикова рассказала о ключевых проблемах и приоритетах в борьбе с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) в регионе.