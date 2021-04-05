Сегодня Петрозаводск празднует годовщину присвоения почетного звания "Город воинской славы"

Указом президента Российской Федерации 6 апреля 2015 года Петрозаводску было присвоено почётное звание "Город воинской славы", сообщили в городской администрации.

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник и исполняющий обязанности председателя Петросвета Александр Ханцевич поздравили петрозаводчан с памятной датой.

Уважаемые петрозаводчане, жители города воинской славы, дорогие ветераны!

За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, 6 апреля 2015 года Указом президента Российской Федерации Петрозаводску было присвоено почётное звание "Город воинской славы".

Шестой год подряд мы с гордостью отмечаем эту дату. Это дань уважения 300-летней истории Петрозаводска, но в большей степени тем, кого коснулись тяжелые испытания Великой Отечественной войны – защитникам, партизанам, труженикам тыла, узникам фашистских концлагерей, детям войны.

Благодаря их мужеству и самоотверженности город выстоял в оккупации, был освобожден и восстановлен. На протяжении многих лет эти люди служат для всех нас примером истинного патриотизма.

Мы благодарны поколению, которое не только выстояло в войне, но и вернуло облику Петрозаводска красоту и величие.

Результаты этого созидательного труда невозможно переоценить. Сохранить память о мужестве и героизме наших соотечественников, остаться достойными преемниками этого великого подвига - наша главная задача.

Дорогие жители города воинской славы, поздравляем вас с этой торжественной датой и хотим пожелать всем мирного неба, крепкого здоровья и долгих лет жизни!