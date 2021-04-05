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Сегодня Петрозаводск празднует годовщину присвоения почетного звания "Город воинской славы"

Новости. Общество
09:28, 06 Апреля 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Указом президента Российской Федерации 6 апреля 2015 года Петрозаводску было присвоено почётное звание "Город воинской славы", сообщили в городской администрации.

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник и исполняющий обязанности председателя Петросвета Александр Ханцевич поздравили петрозаводчан с памятной датой.

Уважаемые петрозаводчане, жители города воинской славы, дорогие ветераны!

За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, 6 апреля 2015 года Указом президента Российской Федерации Петрозаводску было присвоено почётное звание "Город воинской славы".

Шестой год подряд мы с гордостью отмечаем эту дату. Это дань уважения 300-летней истории Петрозаводска, но в большей степени тем, кого коснулись тяжелые испытания Великой Отечественной войны – защитникам, партизанам, труженикам тыла, узникам фашистских концлагерей, детям войны.

Благодаря их мужеству и самоотверженности город выстоял в оккупации, был освобожден и восстановлен. На протяжении многих лет эти люди служат для всех нас примером истинного патриотизма.

Мы благодарны поколению, которое не только выстояло в войне, но и вернуло облику Петрозаводска красоту и величие.

Результаты этого созидательного труда невозможно переоценить. Сохранить память о мужестве и героизме наших соотечественников, остаться достойными преемниками этого великого подвига - наша главная задача.

Дорогие жители города воинской славы, поздравляем вас с этой торжественной датой и хотим пожелать всем мирного неба, крепкого здоровья и долгих лет жизни!

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Никита
2021-04-06 10:05:17
А кто такой Петрозаводск ? И всё ли ладно у него с головой??
Всё празднует и празднует .
Leopol'd
2021-04-06 10:04:35
Празднуют?!
наташка
2021-04-06 09:52:58
У либерды конкретно подгорает
Саныч
2021-04-06 09:43:17
Хорош мусолить.
ромео
2021-04-06 09:39:37
Ура, товарищи!
Всех либерастом с их днем траура
Off
2021-04-06 09:46:41
ромео, почему лдпровцы должны быть в трауре. Вы , портянки вообще нюх потеряли.
Гость
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