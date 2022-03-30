Сегодня празднует юбилей известнейший музыкальный терапевт Карелии

Сергей Стангрит — музыкант, дирижер, композитор, педагог — отмечает 65 лет.

Сегодня, 13 апреля, юбилей празднует Сергей Яковлевич Стангрит. Известному в республике и за ее пределами педагогу, музыканту, композитору, организатору творческих коллективов исполнилось 65 лет.

Сергей Стангрит родился в Ленинграде, а музыкальную азбуку начал познавать в Ленинградской области, в городе Сестрорецк. После окончания хорового училища имени Глинки при Ленинградской государственной академической капелле поступил в петрозаводский филиал Ленинградской консерватории.

Сергей Стангрит посвятил 17 лет ансамблю «Кантеле» — сначала в качестве дирижера, а затем, с 1991 по 1996 годы — художественного руководителя.

С 1988 года Сергей Яковлевич работал во Дворце пионеров (затем — Дворец творчества детей и юношества). Вначале — с хором мальчиков «Пеллерво», затем начал создавать свои коллективы: детский фольклорный ансамбль «Воробьишки», шоу-группу «Звездочки Карелии», студенческие ансамбли Педуниверситета «Джинс-Кантеле» и «Экма». Преподавал Сергей Стангрит и в Петрозаводской консерватории, а также работал музыкальным терапевтом в детской поликлинике № 2 города Петрозаводска и в республиканском психоневрологическом диспансере.

В 2012 года композитор открыл центр музыкальной терапии — «Стангрит-центр».

Сергей Стангрит — автор множества пьес для кантеле, детской оратории, мюзикла, а также пьес для фортепиано и инструментальных ансамблей. Кроме того, на его счету — многочисленные аранжировки песен различных народов Карелии. Маэстро публиковался в различных научных сборниках, а в 2018 году выпустил книгу « Музыка мгновений. Опыт практикующего музыкального терапевта», где подытожил свою деятельность, связанную с «кантелетерапией» на протяжении 20 лет.

Сергей Стангрит является Заслуженным артистом Республики Карелия.

В зале научной библиотеки «ПетрГУ» 20 апреля в 18.30 состоится отчетный концерт ансамбля «Джинс-Кантеле» под руководством Сергея Яковлевича Стангрита. На мероприятии прозвучат композиции и народные песни в аранжировке юбиляра, а ансамбль поддержат юные воспитанники музыкального терапевта.