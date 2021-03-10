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"Сегодня с бизнесом нужно нянчиться": Парфенчиков ответил на подозрения в незаконном строительстве

Новости. Общество
12:59, 11 Марта 2021
фото: © страница Артура Парфенчикова Вконтакте
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Главы муниципальных образований Карелии обязаны лично контролировать и поддерживать бизнес-проекты на своих территориях, не дожидаясь обращений предпринимателей, считает глава республики Артур Парфенчиков.

Об этом он заявил на совещании правительства, посвященном социально-экономическому развитию Сортавальского района.

Поводом стала ситуация со строительством гостиничного комплекса рядом с памятником архитектуры "Дом композиторов" в Кааламском сельском поселении.

Глава поселения Андрей Мищенко сообщил, что инвестор не получил разрешения на эту стройку.

"К нам вообще никто не подошел. Ни разрешения на земельные работы не было, ни, кто там ведет инвестпроект. Я вообще не слышал этого человека…Разрешительные документы никакие не получали. Сейчас они ведут бизнес, гостиница работает, ничего не оформлено", - сказал Мищенко.

В ответ на это Парфенчиков упрекнул Мищенко в том, что он ни разу не посетил этот объект и не добился встречи с инвестором.

"Я, в отличие от вас не жду, когда кто-то придет ко мне в кабинет, хотя я глава республики. Я спокойно еду к людям на объекты и разговариваю...", - сказал глава Карелии.

В качестве примера, как должны решаться такие проблемы, он привел работу правительства по легализации отелей и гостевых домов, незаконно построенных в Лахденпохском районе на землях сельхозназначения. Власти помогают владельцам изменить статус земельных участков и узаконить постройки.

"Я тоже еду по объектам и выясняю, что предприниматель не прав, что он даже незаконно что-то построил. Но мы сейчас что будем делать? Сносить это? Или будем помогать предпринимателю легализовать этот объект, чтобы там работали люди, чтобы оттуда шли доходы. Таких объектов по Сортавальскому району десятки и создавались они в прошлые десятилетия. Сейчас наша общая задача вывести их в правовое поле. А для этого нужно ездить, убеждать…Сегодня с бизнесом нужно нянчиться… В этом нет ничего предосудительного для власти. По-другому никак", - резюмировал глава Карелии.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-03-11 14:56:13
общественный деятель гриша фандеев голиковский рынок разломал, а взамен ничего не создал. Сидит теперь в министерском кабинете и тоже никуда не ходит.
David .
2021-03-11 14:43:54
Да кому это нужно? Щас границу откроют и люди поедут в приличные места!
врунофф
2021-03-11 14:35:06
Шах и мат борцунам с невским пассажем.
zanoza
2021-03-11 13:14:19
" Сейчас они ведут бизнес, гостиница работает, ничего не оформлено"
А глава поселения как бы не в курсе и не при делах, однако.
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