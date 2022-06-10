Сегодня состоялись похороны погибшего на Украине бойца из Петрозаводска

В столице Карелии состоялось прощание с сержантом Павлом Антошковым, убитым в ходе спецоперации на Украине.

Об этом сообщил мэр Петрозаводска Владимир Любарский.

«Сегодня Петрозаводск простился с сержантом Павлом Ильичом Антошковым, который погиб на Донбассе в ходе специальной военной операции. Павел родился в Петрозаводске, окончил гимназию № 30, а после связал свою жизнь с военной службой в Мурманской области», — заявил Любарский и выразил соболезнования родным и близким погибшего.