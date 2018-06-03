Сегодня станет известно, кто пойдет на довыборы в Петросовет от "Единой России"

В Петрозаводске сегодня проходят праймериз "Единой России", по итогам которых станет известно, кто будет баллотироваться в Петросовет на довыборах в сентябре.

Напомним, сразу девять человек захотели баллотироваться от "Единой России" на дополнительных выборах в Петросовет. Прием заявлений от кандидатов, пожелавших участвовать во внутрипартийном голосовании, завершился 8 мая. Участниками праймериз стали девять человек:

Олег Шерман (директор ООО "ПИТ СТРОЙ"), Дмитрий Степанов (директор средней школы №25), Владислав Потапов (руководитель карельского отделения "Молодой гвардии"), Владимир Мышковец (президент федерации смешанного боевого единоборства), Сергей Титов (старший смены службы корпоративного контроля ООО "Сигма РУ"), Евгений Ряжев (замдиректора автошколы "Престиж"), Иван Корнеев (руководитель аппарата "Молодой гвардии" в Карелии), Михаил Кривенко (руководитель прионежского отделения "Молодой гвардии"), Оксана Политова (директор по корпоративному управлению АО "КСМ").

По мнению экспертов, фаворитом внутрипартийных праймериз является Оксана Политова, которую продвигает владелец КСМ, бывший депутат Заксобрания Карелии Николай Макаров. Политова участвовала не во всех дебатах, однако, это не помешает ей одержать победу, считают наблюдатели.

Напомним, речь идет о предварительном голосовании, победитель которого станет кандидатом от "Единой России" на дополнительных выборах в Петросовет. Довыборы состоятся в единый день голосования 9 сентября; они потребовались после того, как свои полномочия сложил депутат Вадим Сухарев, избранный осенью 2017 года главой Прионежского района республики.