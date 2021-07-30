Сегодня стартовало молочное предложение «Олонии»

Новое молочное предложение «Олонии» было разработано с учетом опросов и пожеланий жителей Карелии, которые указали, что при выборе молочных продуктов их прежде всего интересуют натуральность, свежесть и низкие цены.

Основой молочного предложения является продукция Олонецкого молочного комбината, который находится на Олонецкой равнине с уникальными климатическими условиями, благоприятными для сельского хозяйства. Продукция изготавливается из натурального свежего молока и каждое утро поступает в торговые точки «Олонии».

Цены на основные молочные продукты стали значительно ниже. Пакет молока теперь стоит 46 рублей, кефир — 53 рубля, пачка творога (200 г) — 49 рублей, а пакет сметаны (500 г) — 69 рублей. Такие цены не могут не радовать.