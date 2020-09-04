Сегодня страна простилась с актером Борисом Клюевым (ФОТО)

Прощание с народным артистом РФ Борисом Клюевым, который умер во вторник на 77-м году жизни, прошло в Государственном академическом Малом театре.
Проститься с актером пришли сотни людей, пишет ТАСС.
Поклонников творчества Клюева пускали в зал в масках. Гроб был установлен в окружении цветов на сцене, где 3 сентября состоялась премьера спектакля, в котором должен был играть артист. В связи с соблюдением мер безопасности на церемонии прощания места для зрителей на основной сцене театра были перекрыты. Желающие проститься заходили с левого входа и проходили перед партером. Церемонию посетили друзья и коллеги Клюева – известные деятели культуры. В том числе народные артисты России Александр Клюквин, Александр Вершинин, заслуженный артист России Алексей Фаддеев, ректор Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина Борис Любимов.
Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин подчеркнул, что полвека они вместе работали в театре, играли спектакли, снимались в кино.
"Большое горе в нашем доме, несмотря на то что в этом году нам исполняется 265 лет, и этот год у нас особенный. Мы ждали открытие этого года новыми спектаклями. Это и спектакль, в котором репетировал одну из главных ролей Борис до последнего дня", – сказал он.
Актриса Малого театра, народная артистка России Людмила Титова рассказала, что Клюев старался не отменять спектакли, потому что понимал, что нужен театру, а театр был нужен ему.
Артист театра, народный артист России Василий Бочкарев назвал Клюева корифеем Малого театра.
Друг актера, народный артист России Владимир Дубровский поделился, что с Клюевым невозможно было спокойно появиться в публичном месте – артиста везде узнавали поклонники.
"Почти три года назад он получил страшный диагноз. Он мужественно это принял и далее были годы, полные жизни. Он хотел сниматься, хотел играть. У него были дальнейшие планы в театре", – рассказал артист.
Комментарии