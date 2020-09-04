Сегодня страна простилась с актером Борисом Клюевым (ФОТО)

Прощание с народным артистом РФ Борисом Клюевым, который умер во вторник на 77-м году жизни, прошло в Государственном академическом Малом театре.

Проститься с актером пришли сотни людей, пишет ТАСС.







© Сергей Карпухин/ТАСС

Поклонников творчества Клюева пускали в зал в масках. Гроб был установлен в окружении цветов на сцене, где 3 сентября состоялась премьера спектакля, в котором должен был играть артист. В связи с соблюдением мер безопасности на церемонии прощания места для зрителей на основной сцене театра были перекрыты. Желающие проститься заходили с левого входа и проходили перед партером. Церемонию посетили друзья и коллеги Клюева – известные деятели культуры. В том числе народные артисты России Александр Клюквин, Александр Вершинин, заслуженный артист России Алексей Фаддеев, ректор Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина Борис Любимов.







© Сергей Карпухин/ТАСС

Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин подчеркнул, что полвека они вместе работали в театре, играли спектакли, снимались в кино.



"Большое горе в нашем доме, несмотря на то что в этом году нам исполняется 265 лет, и этот год у нас особенный. Мы ждали открытие этого года новыми спектаклями. Это и спектакль, в котором репетировал одну из главных ролей Борис до последнего дня", – сказал он.





Актриса Малого театра, народная артистка России Людмила Титова рассказала, что Клюев старался не отменять спектакли, потому что понимал, что нужен театру, а театр был нужен ему.







© Сергей Карпухин/ТАСС

Артист театра, народный артист России Василий Бочкарев назвал Клюева корифеем Малого театра.





Друг актера, народный артист России Владимир Дубровский поделился, что с Клюевым невозможно было спокойно появиться в публичном месте – артиста везде узнавали поклонники.



"Почти три года назад он получил страшный диагноз. Он мужественно это принял и далее были годы, полные жизни. Он хотел сниматься, хотел играть. У него были дальнейшие планы в театре", – рассказал артист.