Сегодня в девяти районах Карелии ожидается сильный ветер

МЧС Карелии предупреждает об усилении ветра в 9 районах республики.

По информации Карельского Гидрометцентра, днем 19 и ночью 20 марта местами по северным и центральным районам Карелии ожидается усиление юго-западного, западного ветра порывами до 15-17 м/с.

Под действие неблагоприятного явления попадают 9 муниципальных образований Карелии: Костомукша, Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Сегежский и Суоярвский районы.